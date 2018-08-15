Зидан хочет возглавить клуб АПЛ

Бывший главный тренер мадридского «Реала»хочет возглавить клуб английской Премьер-лиги, сообщает L’Equipe.

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По информации издания, приоритетным вариантом для 46-летнего специалиста является «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «красных дьяволов» тренирует Жозе Моуринью, однако он находится под серьезным давлением, так как в прошлом сезоне не смог выиграть ни одного трофея.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» рассмотрит Зидана как одного из кандидатов на пост главного тренера команды, если по окончании сезона 2018/19 Моуринью покинет клуб.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Вместе с командой он трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по разу — чемпионат и Суперкубок Испании. 0