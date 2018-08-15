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    Семак: Шансы «Зенита» сложно измерить математически, но они есть

    Зенит Лига Европы Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение об ответной игре с минским «Динамо» в рамках квалификации Лиги Европы.

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    Напомним, что в первом матче российская команда проиграла в Минске со счетом 0:4.

    «Я считаю, что Лига Европы нам нужна. Будем делать все ради победы. Как сказал Кристиан Нобоа, шансы есть. Их сложно измерить математическим путем, но главное, что они есть. Будем делать все, чтобы хорошо сыграть и добиться победы.

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    • Не готовится к игре Олег Шатов, получивший повреждение в последней игре. Остальные все готовы сыграть, за исключением тех, кто уже долгое время проходит реабилитацию.

    Нужно бить в створ: и чем больше, тем лучше. Но не всегда количество ударов в створ отражает созданные моменты: есть матчи, где мы много создаем, есть, где меньше. Моменты есть в каждой игре, и это самое главное.

    К сожалению, заявка ограничена. Если бы могли, то заявили бы Скроботова. Тем более у нас есть проблемы — не так много защитников.

    К большому сожалению, информации о трансферах никакой нет. Свои пожелания я давно озвучил и руководству, и новому спортивному директору, так что он все знает. Насколько продвинемся в этом вопросе, покажет время. Если появятся новости, то вы очень быстро о них узнаете.

    Я сосредоточен совсем на другой работе. Все, что от меня требуется, я пытаюсь выполнять. Что касается трансферов, то к большому сожалению от меня мало что зависит, кроме рекомендаций, которые я уже высказал. Нервничаю или нет — сложно сказать. Главное, что руководство в курсе моих пожеланий.

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    • Слабые места есть у всех команд без исключения. Вопрос в том, как их получается использовать, ведь все знают, как играет "Барселона", но противостоять ей сложно. Все решают умение, состояние, психологические аспекты. Посмотрим, на каком уровне мы окажемся.

    Мы пропустили два мяча со стандартов, еще один после отскока. Это футбол, доля случайности есть в каждом забитом мяча. Что касается самой игры, то, наверное, результат-то уж точно не по делу.

    В остальном — меня гораздо больше интересует, почему мы не забили. Получился достаточно сложный для нас день, но такое, к сожалению, случается в футболе.

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    Разрывы между линиями были, есть и будут, и в них нет ничего страшного, тем более мы атаковали большими силами, чтобы отыграться», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0

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