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    «Реал Мадрид» — «Атлетико»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Реал Мадрид — Атлетико: смотреть онлайн, прямая трансляция (15.08.2018)

    Суперкубок УЕФА Суперкубок УЕФА Реал Мадрид Атлетико
    В 22:00 в матче за Суперкубок Европы начнётся матч «Реал Мадрид» — «Атлетико».

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    Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Атлетико» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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