Николич: Пусть 4:0 — крупный счет, но впереди еще 90 минут игры с «Зенитом»

Полузащитник минского «Динамо» Урош Николич поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом».

Первая игра закончилась победой минчан — 4:0, 24-летний серб отметился дублем.

«Пожалуй, дубль в матче с "Зенитом" — это пока самое большое достижение. Хотя и в предыдущей встрече Лиги Европы с "Дунайской Стредой" я тоже забил два мяча.

Но в любом случае личные достижения для меня всегда на втором плане. Сегодня отличишься ты, завтра — твой партнер, а самое главное — победа клуба.

Интерес со стороны российских клубов? У меня есть принцип: подобными делами занимается агент, а мое дело — играть в футбол. Не надо отвлекаться.

Я прекрасно понимаю, что можно отлично провести 10 матчей, а 11-й плохо, и все будут говорить о твоем неудачной игре, никого не будет заботить, что произошло до этого.

Поэтому для меня домашняя встреча с "Зенитом" уже в прошлом, надо думать об ответной игре.

Главный тренер Сергей Гуренко призывал нас верить в свои силы, не смотреть на имя соперника. Да, "Зенит" — большой клуб, уважаемый в Европе, но на поле об этом не думаешь. В итоге нам удался очень хороший матч, мы заслуженно выиграли.

Не согласен, что с выходом "Динамо" в следующий раунд еврокубков все понятно. Никогда нельзя быть уверенным в успехе до начала матча. Пусть 4:0 — крупный счет, но впереди еще 90 минут.

Футбол не прощает расслабленности. Если выходишь на поле с мыслями, что будет легко, то твоей команде обязательно станет очень сложно. Вот и в Питере нам надо сыграть, как будто это последний матч в жизни». 0