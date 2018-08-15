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    Литманен уверен, что Еременко сможет вернуться на прежний уровень

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    Экс-игрок сборной Финляндии Яри Литманен поделился своим мнением о перспективах Романа Еременко в «Спартаке» после двухлетней дисквалификации.

    Яри Литманен
    Яри Литманен
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    «Я всегда был большим поклонником Еременко. Мы много лет вместе играли за сборную Финляндии, потом я закончил и следил за его выступлениями. Он один из лучших и самых важных наших игроков. Это качественный игрок, который может принести много пользы как сборной, так и "Спартаку".

    Конечно, два года без футбола скажутся на его игре, особенно в первые месяцы. Думаю, этой осенью у него будет время, чтобы втянуться. Тогда уже со следующего года он сможет вернуться на прежний уровень или максимально к нему приблизиться. Он классный игрок, мне он нравится», — сказал Литманен в комментарии для ТАСС.

    Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что трансфер Еременко — это идея президента клуба Леонида Федуна. 0

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