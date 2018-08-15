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    Кержаков не понимает своих функций в «Зените»

    Зенит Футбол России
    Cтарший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков заявил, что по-прежнему работает в «Зените», однако не понимает, в какой роли.

    Александр Кержаков
    Александр Кержаков
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    «Академия сейчас отдалилась от меня: я вроде остался в структуре клуба, но свои функции не понимаю. Они намного сократились даже по сравнению с тем, что было. Поэтому я даже не знаю, какое отношение я теперь имею к Академии. Но к "Зениту" пока имею, это точно, а в какой роли, не понимаю сам», — сказал Кержаков в интервью «Фонтанке».

    «Что касается Академии, то я смотрел детей всех возрастов, как только у меня появлялись время и возможность. Мне все интересны. Еще я старался высказывать свое мнение о том, как можно что-то изменить. Такие функции у меня были в прошлом году.

    Сейчас меня пока никто ни о чем не спрашивал. Есть люди, которые по-прежнему присылают мне на телефон видео маленьких ребят со всей страны. Я смотрю, отсылаю Вячеславу Малафееву, но как эта цепочка идет дальше, не знаю. Есть талантливые ребята», — также отметил Кержаков.

    Экс-форвард сборной России также отметил, что его трудовая книжка лежит в РФС.

    Напомним, Кержаков возглавил юношескую сборную весной. Также экс-футболист работает экспертом на «Матч ТВ». 0

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