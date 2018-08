Иньеста забил за «Виссел Кобе» во втором матче подряд

Экс-игрокзабил свой второй гол за японский

Испанский полузащитник отличился в матче против «Санфречче Хиросимы».

Иньеста отличился красивым ударом из-за пределов штрафной на 18-й минуте матча и сравнял счет. Встреча в итоге завершилась со счетом 1:1.

He's only gone and done it AGAIN! 😲

Iniesta's second goal for Vissel Kobe is an absolute beauty! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/n8sxpgxQ7i