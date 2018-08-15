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    Игнатьев: ЦСКА улучшит положение за счет организации и дисциплины

    ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что ЦСКА поправит свое положение в турнирной таблице чемпионата России.

    Борис Игнатьев
    Борис Игнатьев
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    Московские армейцы после трех туров занимают 13-е место, имея в активе два очка.

    «В ЦСКА кадровый голод, сказывается потеря любого игрока, которая доставляет проблем Гончаренко в вопросе варьирования составом.

    Но ЦСКА настолько серьезный клуб, что он все равно выберется и займет место, которое позволит ему в ближайшем будущем замахиваться на большие дела.

    Сегодняшние трудности они поправят за счет организации и дисциплины, тактики. В этом клубе сильна связь тренерского штаба и менеджмента», — цитируют специалиста РИА Новости. 0

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