Ханни хочет обсудить свое будущее в «Спартаке» с Каррерой

Полузащитник «Спартака»намерен обсудить с главным тренеромсвое будущем в команде.

«Приоритет для Ханни — остаться в "Спартаке", однако если тренер не будет в нем нуждаться, то футболист, разумеется, будет искать себе команду», — сообщил изданию Sport24.ru источник, знакомый с ситуацией.

Из пяти матчей сезона Ханни принял участие лишь в одном, а на ответную игру 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с ПАОК не попал в заявку.

Ранее сообщалось об обеспокоенности Ханни тем, что он не проходит в состав «Спартака».

Сам Каррера после матча третьего тура российской премьер-лиги против «Анжи» (1:0) объяснил малое количество игрового времени у Ханни «командной организацией» и добавил, что хавбек сможет принести пользу «Спартаку», когда привыкнет к новой позиции на поле. 0