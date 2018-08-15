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    Ханни хочет обсудить свое будущее в «Спартаке» с Каррерой

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    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни намерен обсудить с главным тренером Массимо Каррерой свое будущем в команде.

    Софьян Ханни
    Софьян Ханни
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    «Приоритет для Ханни — остаться в "Спартаке", однако если тренер не будет в нем нуждаться, то футболист, разумеется, будет искать себе команду», — сообщил изданию Sport24.ru источник, знакомый с ситуацией.

    Из пяти матчей сезона Ханни принял участие лишь в одном, а на ответную игру 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с ПАОК не попал в заявку.

    Ранее сообщалось об обеспокоенности Ханни тем, что он не проходит в состав «Спартака».

    Сам Каррера после матча третьего тура российской премьер-лиги против «Анжи» (1:0) объяснил малое количество игрового времени у Ханни «командной организацией» и добавил, что хавбек сможет принести пользу «Спартаку», когда привыкнет к новой позиции на поле. 0

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