Гуренко: «Динамо» было нечего терять, теперь мы с «Зенитом» поменялись ролями

Главный тренер минского «Динамо»поделился ожиданиями перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы против

Первый матч завершился победой динамовцев со счетом 4:0. Ответная встреча состоится 16 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.

«Не ожидали такого результата в первой игре, конечно. В той игре нам нечего было терять, теперь мы с "Зенитом" поменялись ролями. Они будут пытаться атаковать, а мы должны будем сдерживать соперника.

Как настроить команду на игру при пустых трибунах? Нам, белорусам, не привыкать, у нас ходит меньше болельщиков, чем в России. Ребята чувствуют важность матча и хотят играть.

В футболе все реально, невозможно загадывать. Яркий пример — матч "ПСЖ" и "Барселоны". 4:0 — лишь результат первого матча.

Установку на матч говорить не буду, наша задача пройти дальше. На "Петровском" ничего не поменялось, тут все как десять лет назад. Газон изумительный. Хотелось, конечно, чтоб были полные трибуны, но это зависит не от нас

Стараемся играть в атаку, всегда создавали много моментов. Может, ребята притерлись друг к другу. Футбол не поддается закономерностям. Рад, что у футболистов все получается — мы, тренерский штаб, просто помогаем им», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0