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    ЦСКА интересуется полузащитником «Ливерпуля»

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    Московский ЦСКА заинтересован в услугах полузащитника «Ливерпуля» Марко Груича, сообщает Evening Standard.

    Марко Груич
    Марко Груич
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    22-летний серб может перейти в московский клуб на правах аренды.

    Ранее этим летом Груич отклонил предложения «Кардифф Сити» и «Мидлсбро».

    Примечательно, что последние полгода серб провел как раз в «Кардиффе», которому помог избежать вылета из Премьер-лиги. Впрочем, надолго задерживаться в этом клубе он не захотел.

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    • Груич перешел в «Ливерпуль» из «Црвены Звезды» в 2016 году. В прошлом сезоне он провел за «красных» 6 матчей во всех турнирах, получив одну желтую карточку. 0

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