ЦСКА интересуется полузащитником «Ливерпуля»

Московский ЦСКА заинтересован в услугах полузащитника «Ливерпуля», сообщает Evening Standard.

22-летний серб может перейти в московский клуб на правах аренды.

Ранее этим летом Груич отклонил предложения «Кардифф Сити» и «Мидлсбро».

Примечательно, что последние полгода серб провел как раз в «Кардиффе», которому помог избежать вылета из Премьер-лиги. Впрочем, надолго задерживаться в этом клубе он не захотел.

Груич перешел в «Ливерпуль» из «Црвены Звезды» в 2016 году. В прошлом сезоне он провел за «красных» 6 матчей во всех турнирах, получив одну желтую карточку. 0