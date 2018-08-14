Бывший гендиректор «Динамо» вдвое уменьшил сумму отступных в контракте Ташаева

Первый заместитель генерального директора «Динамо»заявил, что экс-гендиректор бело-голубыхза месяц до ухода с поста заключил новый трудовой договор с полузащитником, в котором сумма отступных была уменьшена больше чем в два раза.

Сегодня, 14 августа, Арбитражный суд Москвы признал законным пункт об отступных в контракте хавбека с бело-голубыми — этим летом 24-летний игрок перешел в «Спартак», выкупив свой контракт.

«У футболиста изначально был подписан трудовой договор с отступными, которые устраивали наш клуб.

Однако за месяц до своего ухода бывший генеральный директор Е. Муравьев подписал с Ташаевым новый трудовой договор, уменьшив сумму отступных более чем в два раза. Причем такое подписание состоялось без ведома совета директоров клуба.

В эти же сроки были совершены и другие сделки как минимум спорного и непрозрачного характера, в них фигурировали одни и те же заинтересованные лица.

В настоящее время руководство клуба пытается уменьшить издержки клуба и отстаивать спортивные и финансовые интересы "Динамо", для чего обращается как в судебные, так и в следственные органы», — приводит «Р-Спорт» текст заявления Клочко, предоставленного пресс-службой ВФСО «Динамо».

В этом сезоне Ташаев провел в составе «Спартака» три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями. 0