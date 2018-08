«Рома» усилилась чемпионом мира-2018

Римскаяобъявила о подписании контракта с чемпионом мира-2018, полузащитником «Севильи»

Соглашение между итальянским клубом и 29-летним хавбеком сборной Франции рассчитано до лета 2022 года.

За переход игрока «джалоросси» заплатили андалусийцам 26,65 миллиона евро. Еще 4 миллиона евро испанский клуб может получить в виде бонусов.

За три сезона в составе «Севильи» француз провел 136 матчей во всех турнирах, забив 8 мячей.

За это время он стал обладателем кубка Лиги Европы, а также был включен в символическую сборную турнира в сезоне-2015/16.

It's official: World Cup winner Steven Nzonzi is an #ASRoma player! 💪 #DajeSteven pic.twitter.com/NGaS6uIv1Z