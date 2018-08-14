В. Березуцкий: Фернандес по-русски знает только три слова

Бывший защитник ЦСКА и сборной Россииназвал экс-партнера по московскому клубуидеальным футболистом, отметив его замкнутость.

Напомним, Марио Фернандес выступает за ЦСКА с лета 2012 года. Летом 2016 года он получил российский паспорт, а в октябре 2017 года дебютировал за сборную России.

«Он вообще уникальный парень. Очень добрый и отзывчивый человек. На футбольном поле всегда отрабатывает.

Я никогда не видел, чтобы он тренировался спустя рукава. Для меня это просто идеальный футболист.

Но он все время в себе. Человек не меньше семи лет находится в России, но по-русски знает только три слова: "картошка", "рис", "макароны". Ну и знает "здрасьте", "до свидания".

Я этого понять не могу. Но все равно, когда ты его увидишь, всегда улыбаешься и смеешься», — цитирует Sport24 Березуцкого. 0