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    Матч «Зенит» — «Динамо» смогут посетить фанаты минского клуба

    Лига Европы Зенит Футбол России
    Фанаты минского «Динамо» смогут посетить ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против «Зенита», несмотря на то, что игра пройдет при пустых трибунах.

    Фанаты «Динамо» Минск
    Фанаты «Динамо» Минск
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    На матче будут присутствовать до 200 фанатов «Динамо».

    «В соответствии со ст. 73 Дисциплинарного регламента УЕФА на матче, проводимом без зрителей вследствие наложения взыскания на клуб и стадион, могут присутствовать до 200 болельщиков гостевой команды, обладающие билетами на предстоящий поединок. Таким образом, сообщаем вам, что гостевому сектору в Санкт-Петербурге — быть! Билеты на матч "Зенит" — "Динамо" будут продаваться непосредственно перед началом встречи возле стадиона», — сообщает пресс-служба «Динамо».

    Напомним, УЕФА наказал «Зенит» одним домашним матчем в еврокубках без зрителей по итогам поединка питерцев против РБ «Лейпциг» в прошлом сезоне.

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