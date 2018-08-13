Матч «Зенит» — «Динамо» смогут посетить фанаты минского клуба

Фанаты «Динамо» Минск
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На матче будут присутствовать до 200 фанатов «Динамо».
«В соответствии со ст. 73 Дисциплинарного регламента УЕФА на матче, проводимом без зрителей вследствие наложения взыскания на клуб и стадион, могут присутствовать до 200 болельщиков гостевой команды, обладающие билетами на предстоящий поединок. Таким образом, сообщаем вам, что гостевому сектору в Санкт-Петербурге — быть! Билеты на матч "Зенит" — "Динамо" будут продаваться непосредственно перед началом встречи возле стадиона», — сообщает пресс-служба «Динамо».
Напомним, УЕФА наказал «Зенит» одним домашним матчем в еврокубках без зрителей по итогам поединка питерцев против РБ «Лейпциг» в прошлом сезоне.
Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет 16 августа на «Петровском». 0