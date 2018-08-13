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    Соболев: В команде все удивились, что я смог забить такой гол «Ростову»

    Крылья Советов Ростов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев назвал свой гол в ворота «Ростова» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата России самым красивым в своей карьере.

    Александр Соболев
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    В том эпизоде игрок самарцев получил мяч перед штрафной, поочередно обыграл Сергея Паршивлюка и Рагнара Сигурдссона, а затем с левой нанес обводящий удар в левую от себя «девятку».

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    • «Просто так отскочил мяч, что решил обыграть первого соперника, потом защитник вылетел на меня, а я "убрал" его. Увидел ворота, и подумал, что надо пробовать бить.

    Можно сказать да, немного удивился, что мяч залетел именно так. Там был небольшой рикошет, и из-за этого мяч так полетел.

    Можно ли сказать, что это самый красивый гол в карьере? "Ротору" тоже хороший забил, но, наверное, да, гол "Ростову" красивее.

    В раздевалке не смотрели видео, только потом, в автобусе. Все, конечно, удивились, что я смог забить такой гол.

    Самое главное, что взяли три очка. Это была очень тяжелая игра, особенно во втором тайме. Хорошо, что на морально-волевых выиграли этот матч, бились до конца», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.

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