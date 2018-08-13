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    «Рубин» и «Зенит» огласили стартовые составы

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    Казанский «Рубин» и питерский «Зенит» объявили стартовые составы на матч 3-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт в Казани.

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    Отметим, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак произвел шесть замен по сравнению с предыдущей игрой в 3-м отборочном раунде Лиги Европы против минского «Динамо» (0:4).

    «Рубин»: Джанаев, Сорокин, Навас, Кудряшов, Флорес, Байрамян, Камболов, Могилевец, Коновалов, Азмун, Бухаров.

    Запасные: Коновалов, Акмурзин, Гранат, Устинов, Уремович, Шекари, Голдобин.

    «Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Нобоа, Шатов, Мак, Дзюба.

    Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Чернов, Скроботов, Оздоев, Ерохин, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Дриусси, Ригони. 0

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