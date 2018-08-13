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    «Зенит» в меньшинстве обыграл «Рубин» в Казани

    РПЛ Футбол России Рубин Зенит Календарь РФПЛ
    Казанский «Рубин» потерпел домашнее поражение от питерского «Зенита» (0:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Первый тайм матча прошел в активной борьбе — на последних минутах Набиуллин и Федор Кудряшов жёстко врезались друг в друга, в результате «Рубин» был вынужден заменить травмированного защитника.

    Во втором тайме опасные подкаты со стороны игроков обеих команд продолжились и на 72-й минуте Далер Кузяев получил за один из них вторую желтую карточкУ, оставив «Зенит» вдесятером.

    А на 78-й минуте матча Артем Дзюба у лицевой «Рубина» без фола забрал мяч у Байрамяна, а дальше последовал мягкий прострел Артёма во вратарскую, который завершился точным ударом Александра Ерохина.

    После этого матча «Зенит» с 9 очками возглавляет таблицу, а «Рубин» с 4 очками на 8-м месте.

    РПЛ. 3-й тур
    «Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0)
    Гол: Ерохин, 78 «Рубин»: Джанаев, Кудряшов (Устинов, 45+1), Чико, Сесар Навас, Сорокин, Байрамян, И.Коновалов, Могилевец, Камболов, Азмун, Бухаров (Шекари, 46)«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Нобоа, Шатов (Ерохин, 46), Мак (Анюков, 86), Дзюба (Заболотный, 84)Предупреждения: Кудряшов, 43. Мевля, 54. Кузяев, 64. И.Коновалов, 73Удаление: Кузяев, 71
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