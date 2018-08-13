«Зенит» в меньшинстве обыграл «Рубин» в Казани

Казанскийпотерпел домашнее поражение от питерского(0:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

Первый тайм матча прошел в активной борьбе — на последних минутах Набиуллин и Федор Кудряшов жёстко врезались друг в друга, в результате «Рубин» был вынужден заменить травмированного защитника.

Во втором тайме опасные подкаты со стороны игроков обеих команд продолжились и на 72-й минуте Далер Кузяев получил за один из них вторую желтую карточкУ, оставив «Зенит» вдесятером.

А на 78-й минуте матча Артем Дзюба у лицевой «Рубина» без фола забрал мяч у Байрамяна, а дальше последовал мягкий прострел Артёма во вратарскую, который завершился точным ударом Александра Ерохина.

После этого матча «Зенит» с 9 очками возглавляет таблицу, а «Рубин» с 4 очками на 8-м месте.