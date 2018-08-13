Защитник «Ливерпуля» пропустит три недели

Хорватский защитникиз-за травмы таза пропустит до трех недель.

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Об этом сообщил главный тренер «красных» Юрген Клопп.

«Ловрен не готов играть. В прошлом году у него были такие же проблемы, но он был в состоянии выходить на поле. Но на чемпионате мира ему пришлось трижды играть по 120 минут, он даже похудел. Травма дала о себе знать. Чтобы полностью восстановиться потребуется три недели», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, Ловрен пропустил старт «Ливерпуля» в АПЛ. Без хорватского защитника «красные» разгромили «Вест Хэм» со счетом 4:0. 0