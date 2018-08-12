СМИ: «Реал» предложит за Азара рекордную сумму

Мадридский «Реал» не прекращает попыток заполучить полузащитника «Челси», в котором он видит преемника, сообщает Daily and Sunday Express.

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По информации издания, «сливочные» готовы заплатить за 27-летнего футболиста 224 миллиона евро.

Если сделка состоится, то Азар станет самым дорогим футболистом в истории. На данный момент это звание принадлежит Неймару, который летом 2017 года перешел из «Басрелоны» в «Пари Сен-Жермен» за 222 миллиона евро.

При этом главный тренер «Челси» Маурицио Сарри не хочет отпускать бельгийца, так как уже не сможет найти ему замену.

Напомним, что трансферное окно в Англии уже закрылось, а в Испании оно будет открыто до 31 августа. 0