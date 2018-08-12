«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Арсенал» на выезде

в стартовом туре сезона-2018/19 на выезде одержал победу над— 2:0.

«Сити» забили по голу в каждом из таймов twitter.com/mancity 100% Высокие коэффициенты Играть!

«Горожане» вышли вперед уже на 14-й минуте, когда Рахим Стерлинг сместился в центр, вырвался на ударную позицию и отправил мяч в дальний угол ворот — без шансов для Петра Чеха.

После перерыва гости сумели удвоить преимущество на 64-й минуте: Бенжамен Менди получил пас от Рахима Стерлинга и покатил мяч под удар Бернарду Силве — португалец был точен.