«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Арсенал» на выезде

«Сити» забили по голу в каждом из таймов
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«Горожане» вышли вперед уже на 14-й минуте, когда Рахим Стерлинг сместился в центр, вырвался на ударную позицию и отправил мяч в дальний угол ворот — без шансов для Петра Чеха.
После перерыва гости сумели удвоить преимущество на 64-й минуте: Бенжамен Менди получил пас от Рахима Стерлинга и покатил мяч под удар Бернарду Силве — португалец был точен.
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур
«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:1)
Голы: Стерлинг, 14, Б. Силва, 64«Арсенал»: Чех, Бельерин, Папастатопулос, Мустафи, Мэйтленд-Найлз (Лихтштайнер, 35), Рэмси (Ляказетт, 55), Гендузи, Джака (Торрейра, 70), Мхитарян, Озил, Обамеянг«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди, Фернандиньо, Б. Силва, Гюндоган, Марез (Де Брюйне, 60), Агуэро (Габриэль Жезус, 79), Стерлинг (Сане, 87)Предупреждения: Папастатопулос, Джака — Стерлинг, Де Брюйне