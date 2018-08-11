«Ростов» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы

Раздевалка «Ростова»
ФК «Ростов»
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Сигурдарсон.
Запасные: Песьяков, Логашов, Щадин, Мирзов, Зуев, Салетрос, Шомуродов.
«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Жозе Феррейра, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Яковлев, Соболев.
Запасные: Рыжиков, Опарин, Тихонов, Клёнкин, Алиев, Ланин.
Матч пройдет на «Ростов Арене». Начало встречи — в 21.30. Главный арбитр — Сергей Карасев из Москвы.
Прогноз на матч от экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0