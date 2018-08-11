Роналду с детства хотел играть за «Ювентус»

Форвард «Ювентуса»рассказал, как проходит его адаптация к условиям нового клуба.

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«Чувствую себя замечательно. Все хорошо. Я прошел тесты, люди, фанаты, тренерский штаб очень добры ко мне. Я рад и счастлив.

"Ювентус" — это великий клуб. С детства наблюдал за этой командой и надеялся однажды сыграть за "Юве". Теперь я выступаю за один из крупнейших клубов мира, поэтому счастлив.

Не было конкретного момента, когда я принял решение. Мы играли раньше против "Юве" несколько раз, и я почувствовал, что итальянским болельщикам нравится Криштиану.

Это самый большой клуб в Италии и один из самых больших в мире, поэтому решение было легким. "Ювентус" — невероятная команда.

В 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса" я забил гол и увидел, как весь стадион аплодировал мне. Это было невероятное чувство. Сначала я удивился.

Я следил за "Ювентусом", но с тех пор он начал нравиться мне еще больше. Не скажу, что это был ключевой момент, но каждая деталь важна. Конечно, когда тебя любят фанаты, ощущения совсем другие.

Благодарю всех за поддержку. Моя задача — показать свою лучшую игру и усилить команду. Это моя работа, и я буду наслаждаться временем в "Ювентусе".

О первом голе не думаю — это случится естественным образом. Просто хочу быть в хорошей форме, помогать команде и выигрывать трофеи», — приводит слова Роналду Football Italia. 0