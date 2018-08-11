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    Гол Игуаина не спас «Милан» от проигрыша «Реалу»

    Реал Мадрид Футбол Испании Милан Футбол Италии
    «Реал» обыграл «Милан» в товарищеском матче за Кубок Сантьяго Бернабеу.

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    Встреча прошла в Мадриде и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

    «Реал» вышел вперед уже на второй минуте благодаря голу Карима Бензема. «Милан» ответил через еще через две минуты — точный удар на счету новичка команды Гонсало Игуаина.

    В самом конец первой половины матча Гарет Бейл вернул «сливочным» лидерство, а в добавленное ко второму тайму время Борха Майораль поставил точку в матче.

    Кубок Сантьяго Бернабеу — ежегодный товарищеский турнир, который проводится с 1979 года 0

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