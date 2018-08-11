Гол Игуаина не спас «Милан» от проигрыша «Реалу»

Игроки «Реала»
twitter.com/realmadrid
Встреча прошла в Мадриде и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
«Реал» вышел вперед уже на второй минуте благодаря голу Карима Бензема. «Милан» ответил через еще через две минуты — точный удар на счету новичка команды Гонсало Игуаина.
В самом конец первой половины матча Гарет Бейл вернул «сливочным» лидерство, а в добавленное ко второму тайму время Борха Майораль поставил точку в матче.
Кубок Сантьяго Бернабеу — ежегодный товарищеский турнир, который проводится с 1979 года 0