Гол Игуаина не спас «Милан» от проигрыша «Реалу»

обыгралв товарищеском матче за Кубок Сантьяго Бернабеу.

Встреча прошла в Мадриде и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

«Реал» вышел вперед уже на второй минуте благодаря голу Карима Бензема. «Милан» ответил через еще через две минуты — точный удар на счету новичка команды Гонсало Игуаина.

В самом конец первой половины матча Гарет Бейл вернул «сливочным» лидерство, а в добавленное ко второму тайму время Борха Майораль поставил точку в матче.

Кубок Сантьяго Бернабеу — ежегодный товарищеский турнир, который проводится с 1979 года 0