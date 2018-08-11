Экс-игрок «Рубина» и сборной России завершил карьеру

Бывший защитник казанского «Рубина» и сборной Россиизаявил, что принял решение завершить карьеру футболиста.

В конце мая стало известно об уходе 37-летнего футболиста из казанского клуба.

«Скорее всего, закончил карьеру. Варианты от клубов были, но по разным параметрам не подходили.

Решение закончить далось тяжело, но когда-то это должно было произойти», — цитирует Кузьмина «Р-Спорт».

Кузьмин был капитаном «Рубина», стал в составе команды бронзовым призером чемпионата России (2010), обладателем Кубка и Суперкубка России (2012). 5 сентября 2015 года дебютировал в сборной России в матче против шведов, став самым возрастным дебютантом в истории национальной команды (34 года 119 дней). 0