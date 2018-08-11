Каррера: Трансфер Еременко — это идея Федуна

Главный тренерпрокомментировал подписание полузащитника

Итальянец отметил, что подписание Еременко было идеей президента «Спартака» Леонида Федуна.

«Это талантливый игрок. Это один из любимых игроков президента, это была его идея. Он знаком с ним лучше, чем я. Он сейчас опять в игре. Мы все ошибаемся, но все заслуживаем второго шанса.

Мы будем думать о том, достоин ли он находиться с нами или нет, но все в его руках. Он не играл два года — это может быть минусом, но и плюсом, он отдохнул два года. Мы посмотрим, может ли он играть на высоком уровне. Мы дали ему контракт до декабря, чтобы понять. Я познакомился с ним и мне кажется, что он хороший парень, веселый. Мы все ошибаемся. Не стоит его за это критиковать», — цитирует Карреру Sport24.ru.

«Нет, мне его не навязали. Я его просматривал и он мне понравился. Кому он не нравится? Он сильный и талантливый игрок. Это была идея президента, и эту идею превратили в хороший вариант для нас. Президент должен иметь свое мнение и право на выбор», — добавил итальянский специалист. 0