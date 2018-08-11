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    Каррера: Трансфер Еременко — это идея Федуна

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    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал подписание полузащитника Романа Еременко.

    Роман Еременко
    Роман Еременко
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    Итальянец отметил, что подписание Еременко было идеей президента «Спартака» Леонида Федуна.

    «Это талантливый игрок. Это один из любимых игроков президента, это была его идея. Он знаком с ним лучше, чем я. Он сейчас опять в игре. Мы все ошибаемся, но все заслуживаем второго шанса.

    Мы будем думать о том, достоин ли он находиться с нами или нет, но все в его руках. Он не играл два года — это может быть минусом, но и плюсом, он отдохнул два года. Мы посмотрим, может ли он играть на высоком уровне. Мы дали ему контракт до декабря, чтобы понять. Я познакомился с ним и мне кажется, что он хороший парень, веселый. Мы все ошибаемся. Не стоит его за это критиковать», — цитирует Карреру Sport24.ru.

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    • «Нет, мне его не навязали. Я его просматривал и он мне понравился. Кому он не нравится? Он сильный и талантливый игрок. Это была идея президента, и эту идею превратили в хороший вариант для нас. Президент должен иметь свое мнение и право на выбор», — добавил итальянский специалист. 0

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