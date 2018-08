Иньеста забил дебютный гол за «Виссел Кобе» с передачи Подольски

одержал победу надв матче 21-го тура чемпионата Японии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Уже на 15-й минуте экс-полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста вывел команду вперед, забив дебютный гол с передачи Лукаса Подольски.

Второй гол на 56-й минуте забил Киого Фурухаси.

Гости ответили единственным точным ударом на 84-й минуте, когда пенальти реализовал Кенго Кавамата.

В турнирной таблице чемпионата Японии «Виссел Кобе» занимает четвертое место.

The full video of Iniesta's goal for #vissel in the #jleague. Good play in the build-up from several of his teammates. pic.twitter.com/Ze6sBHGDjf