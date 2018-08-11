Бабаев назвал решение Еременко перейти в «Спартак» странным и неожиданным

«Мы считаем, что эта ситуация чересчур раздута. Поэтому осознанно не хотели ее комментировать, чтобы еще раз не накалять обстановку и в первую очередь не вредить самому игроку.
Но сейчас, когда дело уже дошло чуть ли не до обвинений в адрес ЦСКА, считаю необходимым внести ясность. Я сразу хочу подчеркнуть, что мы не согласны с терминами "предатель", "изменник" в отношении Романа. Такие слова просто неуместны в данной ситуации.
Не могу сказать, что мы сильно расстроены этим фактом, но точно удивлены. Решение Романа представляется нам как минимум странным и неожиданным.
Мы до последнего боролись за него в дисциплинарных органах УЕФА, поддерживали как могли. Не стали применять к нему существенные штрафные санкции, предусмотренные контрактом в таких случаях. Хотя сложно переоценить тот ущерб — и спортивный, и репутационный, и финансовый, который был нанесен клубу всей этой неприятной историей.
Кроме того, нужно принимать во внимание и немаленькую компенсацию, которую ЦСКА заплатил в свое время "Рубину" за переход Еременко», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс». 0