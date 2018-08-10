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    ЦСКА может взять в аренду полузащитника «Эвертона»

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    Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич может перейти в ЦСКА на правах аренды, сообщает Vecernji.hr.

    Никола Влашич
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    По информации издания, «ириски» отказались от продажи 20-летнего футболиста за 10 миллионов евро, но согласились отдать его в аренду на предстоящий сезон.

    Влашич перешел в «Эвертон» из «Хайдука» в 2017 году. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года.

    В прошлом сезоне Влашич провел за «Эвертон» 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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