ЦСКА может взять в аренду полузащитника «Эвертона»

Полузащитник «Эвертона»может перейти в ЦСКА на правах аренды, сообщает Vecernji.hr.

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По информации издания, «ириски» отказались от продажи 20-летнего футболиста за 10 миллионов евро, но согласились отдать его в аренду на предстоящий сезон.

Влашич перешел в «Эвертон» из «Хайдука» в 2017 году. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Влашич провел за «Эвертон» 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Хорват играет на позиции центрального атакующего полузащитника, но может сыграть также на позициях центрфорварда или крайнего нападающего. 0