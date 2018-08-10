«Краснодар» поблагодарил Смолова и пожелал успехов в карьере

Футбольный клуб «Краснодар» поблагодарил перешедшего в московский «Локомотив» нападающегоза игру и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

«Сегодня, 10 августа, "Краснодар" и "Локомотив" окончательно урегулировали все формальности трансфера в ряды столичного клуба нападающего Федора Смолова и подписали все соответствующие документы.

ФК "Краснодар" благодарит Федора за игру и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере!», — говорится в сообщении на официальном сайте «быков».

Смолов защищал цвета «Краснодара» с лета 2015 года. В 101 официальном матче в составе «горожан» он забил 64 мяча и сделал 18 результативных передач, став лучшим бомбардиром в истории клуба. 0