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    Моуринью увидел в Погба желание работать

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал состояние французского полузащитника Поля Погба.

    Поль Погба
    Поль Погба
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    Ранее появилась информация, что хавбек хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне».

    «Погба прибыл в расположение клуба в понедельник. По моему мнению, он счастлив, горд и готов к работе.

    Он отлично потрудился в понедельник, вторник и среду. Погба — один из игроков, с которыми я обязательно разговариваю на счет того, как он себя чувствует.

    Также я пообщался с Лингардом, Феллайни и Янгом. Если они будут в состоянии, то выйдут на игру с "Лестером" на 10, 20 или 30 минут.

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    • У нас не очень богатый выбор игроков, так что хотелось бы рассчитывать на всех, кем мы располагаем», — приводит слова Моуринью Daily Mail. 0

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