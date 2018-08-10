Моуринью увидел в Погба желание работать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал состояние французского полузащитника

Ранее появилась информация, что хавбек хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне».

«Погба прибыл в расположение клуба в понедельник. По моему мнению, он счастлив, горд и готов к работе.

Он отлично потрудился в понедельник, вторник и среду. Погба — один из игроков, с которыми я обязательно разговариваю на счет того, как он себя чувствует.

Также я пообщался с Лингардом, Феллайни и Янгом. Если они будут в состоянии, то выйдут на игру с "Лестером" на 10, 20 или 30 минут.

У нас не очень богатый выбор игроков, так что хотелось бы рассчитывать на всех, кем мы располагаем», — приводит слова Моуринью Daily Mail. 0