Могилевец: «Зенит» дожимал соперников за счет исполнительского мастерства

Полузащитник «Рубина»рассказал о подготовке к матчу третьего тура РПЛ против «Зенита».

«Честно говоря, пока не разбирали соперника, начнем разбирать завтра. Сейчас больше свою игру разбираем. Надеемся, что с каждой игрой будем прибавлять.

Смотрел игру "Зенита" с "Енисеем". Мне кажется именно исполнители решали исход в первых играх "Зенита". В "Уфе" больше за счет командных действий, а здесь на первый план выходило исполнительское мастерство. Где-то что-то не получалось, но в концовке дожимали за счет исполнительского мастерства.

Мне сложно сказать что-то по поводу почерка Семака, потому что я досконально не анализировал. Но мне показалось, что в первых матчах многое решило исполнительское мастерство игроков», — цитирует Могилевца официальный сайт «Рубина». 0