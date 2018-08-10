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    Могилевец: «Зенит» дожимал соперников за счет исполнительского мастерства

    Рубин Зенит РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец рассказал о подготовке к матчу третьего тура РПЛ против «Зенита».

    Павел Могилевец
    Павел Могилевец
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    «Честно говоря, пока не разбирали соперника, начнем разбирать завтра. Сейчас больше свою игру разбираем. Надеемся, что с каждой игрой будем прибавлять.

    Смотрел игру "Зенита" с "Енисеем". Мне кажется именно исполнители решали исход в первых играх "Зенита". В "Уфе" больше за счет командных действий, а здесь на первый план выходило исполнительское мастерство. Где-то что-то не получалось, но в концовке дожимали за счет исполнительского мастерства.

    Мне сложно сказать что-то по поводу почерка Семака, потому что я досконально не анализировал. Но мне показалось, что в первых матчах многое решило исполнительское мастерство игроков», — цитирует Могилевца официальный сайт «Рубина». 0

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