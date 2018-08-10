Еременко: Я усиленно тренировался

Новичокпрокомментировал подписание контракта со столичным клубом.

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«Испытываю радость. Большую радость! Моя форма? Я усиленно тренировался. И самостоятельно, и с друзьями в Финляндии. Чувствую себя отлично. Но понятно, что нужно набирать игровые кондиции.

Мне нравится, как выглядит "Спартак" на старте турнира. Думаю, чемпионат России будет, как всегда, очень интересным. И уверен: у "Спартака" высокие шансы побороться за золотые медали», — цитирует Еременко пресс-служба клуба.

Футболист был дисквалифицирован в 2016 году за употребление кокаина. С 7 августа Еременко имеет право возобновить тренировки, а принять участие в официальном матче уже 10 октября — в десятом туре РПЛ. 0