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    Еременко: Я усиленно тренировался

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Новичок московского «Спартака» Роман Еременко прокомментировал подписание контракта со столичным клубом.

    Роман Еременко
    Роман Еременко
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    «Испытываю радость. Большую радость! Моя форма? Я усиленно тренировался. И самостоятельно, и с друзьями в Финляндии. Чувствую себя отлично. Но понятно, что нужно набирать игровые кондиции.

    Мне нравится, как выглядит "Спартак" на старте турнира. Думаю, чемпионат России будет, как всегда, очень интересным. И уверен: у "Спартака" высокие шансы побороться за золотые медали», — цитирует Еременко пресс-служба клуба.

    Футболист был дисквалифицирован в 2016 году за употребление кокаина. С 7 августа Еременко имеет право возобновить тренировки, а принять участие в официальном матче уже 10 октября — в десятом туре РПЛ. 0

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