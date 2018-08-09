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    «Зенит» потерпел самое крупное поражение в еврокубках за последние 29 лет

    Лига Европы Зенит Футбол России
    Проиграв минскому «Динамо» со счетом 0:4, «Зенит» потерпел свое самое крупное поражение в еврокубках с 1989 года.

    «Динамо» Минск — «Зенит»
    «Динамо» Минск — «Зенит»
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    29 лет назад в рамках Кубка УЕФА питерская команда проиграла «Штутгарту» со счетом 0:5. С тех пор питерцы не проигрывали с разницей более чем в три гола.

    Всего же «Зенит» в восьмой раз в своей истории пропустил в еврокубках четыре гола.

    Также добавим, что российский клуб впервые уступил белорусскому в рамках еврокубков. В тринадцати предыдущих матчах россияне одержали двенадцать побед при одной ничьей.

    Напомним, ответный матч «Зенит» и «Динамо» Минск проведут 16 августа. 0

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