«Зенит» потерпел самое крупное поражение в еврокубках за последние 29 лет

Проиграв минскомусо счетом 0:4,потерпел свое самое крупное поражение в еврокубках с 1989 года.

29 лет назад в рамках Кубка УЕФА питерская команда проиграла «Штутгарту» со счетом 0:5. С тех пор питерцы не проигрывали с разницей более чем в три гола.

Всего же «Зенит» в восьмой раз в своей истории пропустил в еврокубках четыре гола.

Также добавим, что российский клуб впервые уступил белорусскому в рамках еврокубков. В тринадцати предыдущих матчах россияне одержали двенадцать побед при одной ничьей.

Напомним, ответный матч «Зенит» и «Динамо» Минск проведут 16 августа. 0