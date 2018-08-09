Семак объяснил появление Лодыгина в стартовом составе на матч с минским «Динамо»

Главный тренеробъяснил, почему место в воротах команды на матч против минскогозанял

«С Луневым все в порядке. Решили дать Юре шанс, ему надо иметь игровую практику. Он важный игрок для нашей команды. Предоставили ему время, чтобы он был в тонусе», — сказал Семак, передает «Чемпионат».

«При выборе состава на матч руководствовался разными факторами. Кто-то должен был дополнительно набрать кондиции. У нас есть некая обойма, где все футболисты плюс-минус схожи, и всем нужно давать возможность получать игровое время. Трансферное окно еще открыто, и нужно понимать, какие позиции требуется усилить», — добавил главный тренер «Зенита».

Напомним, «Зенит» проиграл на выезде со счетом 0:4. Ответный матч команды проведут 16 августа. 0