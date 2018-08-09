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    Семак объяснил появление Лодыгина в стартовом составе на матч с минским «Динамо»

    Зенит Футбол России Лига Европы
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему место в воротах команды на матч против минского «Динамо» занял Юрий Лодыгин.

    Юрий Лодыгин
    Юрий Лодыгин
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    «С Луневым все в порядке. Решили дать Юре шанс, ему надо иметь игровую практику. Он важный игрок для нашей команды. Предоставили ему время, чтобы он был в тонусе», — сказал Семак, передает «Чемпионат».

    «При выборе состава на матч руководствовался разными факторами. Кто-то должен был дополнительно набрать кондиции. У нас есть некая обойма, где все футболисты плюс-минус схожи, и всем нужно давать возможность получать игровое время. Трансферное окно еще открыто, и нужно понимать, какие позиции требуется усилить», — добавил главный тренер «Зенита».

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