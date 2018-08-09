Главный тренер минского «Динамо» Гуренко: Пока сделано только полдела

Главный тренер минскогоподелился эмоциями после разгромной победы надв первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы — 4:0.

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«Пока только полдела сделано. Наша задача состоит в том, чтобы пройти в следующий раунд. Я доволен ребятами. Мы не могли превзойти "Зенит" мастерством, но желанием и дисциплиной сумели добиться результата», — цитирует Гуренко Sport24.ru.

«Но впереди еще второй матч, еще 90 минут. Нам будет очень непросто в Санкт-Петербурге. Конечно, было бы приятно, если бы был полный стадион. В этом нет нашей вины», — добавил тренер «Динамо».

Напомним, «Зенит» потерпел свое самое крупное поражение в еврокубках впервые с 1989 года. 0