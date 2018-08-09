Геркус: «Локомотив» завершили трансферную кампанию на высокой ноте

Генеральный директорпрокомментировал подписание контракта с нападающими назвал сроки соглашения с 28-летним футболистом.

«Мы ждём ярких выступлений от Фёдора на протяжении следующих четырёх лет. Очень рады, что нам удалось завершить трансферную кампанию на такой мажорной ноте, подписав одного из лучших российских форвардов на сегодняшний день.

Мы проделали большой путь. Помогло желание самого Федора играть за "Локомотив". И наш клуб, и "Краснодар", и агенты Смолова пришли к согласию, чему мы очень рады. Уверен, что Федор раскроется по-новому и подарит нам много волшебных мгновений. Желаем Федору успехов и поздравляем болельщиков с замечательным приобретением», — цитирует Геркуса официальный сайт московского клуба.

За «железнодорожников» форвард будет выступать под номером 9. 0