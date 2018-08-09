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    Анюков: Это позор для нас

    Лига Европы Зенит Футбол России
    Защитник «Зенита» Александр Анюков прокомментировал разгромное поражение от минского «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги Европы — 0:4.

    Александр Анюков
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    «Что это было? Для нас это вообще позор. При всем уважении к "Динамо" Минск, так играть, как мы играли первый тайм… Можно много слов говорить, но хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками. Особенно перед теми, кто приехал сюда», — приводит слова Анюкова «Чемпионат».

    «Есть ответная игра — будем готовиться к ней, но сейчас будем готовиться к "Рубину". В "Зените" собраны лучшие футболисты России. Они должны сами понимать все. Так играть нельзя», — добавил защитник.

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