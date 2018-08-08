«Зенит» проведет матч Лиги Европы на Петровском

проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против минскогона стадионе «Петровский».

Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».

Данное решение продиктовано тем, что игра пройдет при пустых трибунах. Данное решение, напомним, было принято УЕФА по итогам встречи «Зенита» и «РБ Лейпциг» в сезоне-2017/18.

«Арена на Петровском острове отвечает всем требованиям, необходимым для проведения международных матчей: на время проведения чемпионата мира в России стадион был передан в ведение ФИФА и использовался в качестве тренировочного поля», — говорится на официальном сайте петербургского клуба.

Отметим, что «Зенит» не играл на «Петровском» с июля прошлого года.

Напомним, матч «Зенит» — «Динамо» Минск пройдет 16 августа. 0