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    «Зенит» проведет матч Лиги Европы на Петровском

    Лига Европы Зенит Футбол России
    «Зенит» проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против минского «Динамо» на стадионе «Петровский».

    Стадион «Петровский»
    Стадион «Петровский»
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    Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».

    Данное решение продиктовано тем, что игра пройдет при пустых трибунах. Данное решение, напомним, было принято УЕФА по итогам встречи «Зенита» и «РБ Лейпциг» в сезоне-2017/18.

    «Арена на Петровском острове отвечает всем требованиям, необходимым для проведения международных матчей: на время проведения чемпионата мира в России стадион был передан в ведение ФИФА и использовался в качестве тренировочного поля», — говорится на официальном сайте петербургского клуба.

    Отметим, что «Зенит» не играл на «Петровском» с июля прошлого года.

    Напомним, матч «Зенит» — «Динамо» Минск пройдет 16 августа. 0

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