Смородская поторговалась бы со Смоловым ради снижения зарплаты

Бывший президент «Локомотива»прокомментировала информацию о том, что форвард «Краснодара»в стане «железнодорожников» будет получать 3,1 миллиона евро.

«Очень сложно оценивать зарплаты российских нападающих, так как они сейчас в большом дефиците. Смолов — очень хороший футболист и большой талант. Ему надо дальше развиваться, я желаю ему удачи.

Платила бы я такую зарплату? Я была очень жадной на деньги, так что еще бы поторговалась со Смоловым.

Я бы не судила строго Смолова за неудачное выступление на чемпионате мира. Не все игроки могут раскрыться в сборной.

Ярчайший пример — Месси. Лионель в клубе и Лионель в сборной — это два разных футболиста, небо и земля. Ну не забил Федор пенальти — это все нервы. В "Локомотиве" у него все может получиться», — цитирует Смородскую «Чемпионат». 0