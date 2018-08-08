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    Погребняк близок к переходу в клуб РПЛ

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    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в ближайшее время клуб может подписать контракт с нападающим Павлом Погребняком.

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк
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    «У нас может появиться и Погребняк, и еще один нападающий. Пока говорить об этом рано, потому что у нас есть 20 с лишним дней. Мы ведем работу, каждый день кого-то просматриваем, каждый день ведем переговоры, но пока не можем подобрать такого нападающего, который был бы нашей палочкой-выручалочкой, форварда штрафной площади», — сказал Иванов в эфире передачи «Урал. Третий тайм».

    «Думаю, опытного Погребняка все-таки заполучим. Сейчас Паша заканчивает лечение, и 20 августа он должен уже к нам присоединиться», — добавил президент «Урала».

    Напомним, весеннюю часть прошлого сезона 34-летний Погребняк провел в «Тосно».

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