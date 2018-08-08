Погребняк близок к переходу в клуб РПЛ

Президентзаявил, что в ближайшее время клуб может подписать контракт с нападающим

«У нас может появиться и Погребняк, и еще один нападающий. Пока говорить об этом рано, потому что у нас есть 20 с лишним дней. Мы ведем работу, каждый день кого-то просматриваем, каждый день ведем переговоры, но пока не можем подобрать такого нападающего, который был бы нашей палочкой-выручалочкой, форварда штрафной площади», — сказал Иванов в эфире передачи «Урал. Третий тайм».

«Думаю, опытного Погребняка все-таки заполучим. Сейчас Паша заканчивает лечение, и 20 августа он должен уже к нам присоединиться», — добавил президент «Урала».

Напомним, весеннюю часть прошлого сезона 34-летний Погребняк провел в «Тосно».

В новом сезоне РПЛ «Урал» стартовал с двух поражений 0