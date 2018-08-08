Головин выбыл из строя из-за травмы ноги

Полузащитникполучил травму правой ноги.

Как сообщает Twitter Monaco Info, Головин был замечен в больнице на костылях и с бандажом на правой ноге.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», российский хавбек травмировал голеностоп и пропустит от трех до четырех недель.

Напомним, только 5 августа Головин провел свою первую тренировку в составе «Монако».

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