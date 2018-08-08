Головин выбыл из строя из-за травмы ноги

Александр Головин
РФС
Как сообщает Twitter Monaco Info, Головин был замечен в больнице на костылях и с бандажом на правой ноге.
Как стало известно «Спорт-Экспрессу», российский хавбек травмировал голеностоп и пропустит от трех до четырех недель.
⚽️ Mala noticia para el Mónaco con la lesión de Golovin en el pie derecho. El internacional ruso deberá pasar unos exámenes para evaluar la importances de la lesión #Monaco #Montecarlo #ASMonaco #Ligue1 #Ligue1Conforama #Fichajes #Golovin pic.twitter.com/0URuY1QUPK— Mónaco Informativo (@Monaco_Info_) 8 августа 2018 г.
Напомним, только 5 августа Головин провел свою первую тренировку в составе «Монако».