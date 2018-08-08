Врач: Головин успеет восстановиться к началу сентября

Бывший врач сборных СССР и России, а также «Локомотива»считает, что 22-летний хавбеквосстановится к осенним матчам национальной команды — в Лиге наций с Турцией (7 сентября, Трабзон) и товарищескому с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).

Сегодня, 8 августа, полузащитник получил травму голеностопа во время тренировки в клубе. По словам самого игрока, на реабилитацию уйдет 3-4 недели.

«Растяжение связок голеностопа квалифицируется как повреждение средней тяжести. Сроки? Смотря, как Александра станут восстанавливать. На мой взгляд, сроки возвращения в строй несколько завышены. Нужно, конечно, вживую смотреть на степень травмы, но я думаю, что это ненадолго. Если использовать все методы, в том числе, физиотерапию, то реабилитация пойдет намного быстрее.

Успеет ли он восстановиться к началу сентября? Запросто, уверен в этом. Если там нет разрыва голеностопного сустава, что, кстати, может быть, то лечение займет меньше времени», — цитирует Мышалова «Спорт-Экспресс». 0