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    Врач: Головин успеет восстановиться к началу сентября

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    Бывший врач сборных СССР и России, а также «Локомотива» Савелий Мышалов считает, что 22-летний хавбек «Монако» Александр Головин восстановится к осенним матчам национальной команды — в Лиге наций с Турцией (7 сентября, Трабзон) и товарищескому с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).

    Александр Головин
    Александр Головин
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    Сегодня, 8 августа, полузащитник получил травму голеностопа во время тренировки в клубе. По словам самого игрока, на реабилитацию уйдет 3-4 недели.

    «Растяжение связок голеностопа квалифицируется как повреждение средней тяжести. Сроки? Смотря, как Александра станут восстанавливать. На мой взгляд, сроки возвращения в строй несколько завышены. Нужно, конечно, вживую смотреть на степень травмы, но я думаю, что это ненадолго. Если использовать все методы, в том числе, физиотерапию, то реабилитация пойдет намного быстрее.

    Успеет ли он восстановиться к началу сентября? Запросто, уверен в этом. Если там нет разрыва голеностопного сустава, что, кстати, может быть, то лечение займет меньше времени», — цитирует Мышалова «Спорт-Экспресс». 0

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