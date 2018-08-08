Стадион «Динамо» откроется до конца года

Стадион «Динамо»
Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Москва — уникальный город. Здесь уже открыто четыре стадиона, способных принимать матчи международного уровня: "Лужники", "Спартак", ЦСКА и "Локомотив".
До конца года откроется арена "Динамо". Редкий город может похвалиться таким количеством стадионов международного класса.
Около "Спартака" в Тушино складывается настоящий спортивный городок. Активно развивается территория олимпийского комплекса в Лужниках, есть такая площадка около "Локомотива" в Черкизово. И около "Динамо" появится спортивный парк, — приводит слова Хуснуллина сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. 0