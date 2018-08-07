Усманов подтвердил факт продажи акций «Арсенала»

Российский бизнесменподтвердил факт продажи 30 процентов акций лондонского «Арсенала».

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Ранее стало известно, что американец Стэн Кронке, который является держателем мажоритарного пакета акций «Арсенала», предложил Усманову 672 миллиона евро за 30 процентов акций лондонского клуба.

«Я принял решение продать акции футбольного клуба "Арсенал", который может быть лучшим футбольным клубом мира.

Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны», — приводит слова Усманова «Р-Спорт».

Алишер Усманов впервые приобрел акции «Арсенала» в 2007 году: совместно с иранским бизнесменом Фархадом Мошири они стали обладателями 14,6 процентов акций. А в 2016 году россиянин выкупил долю Мошири и увеличил свой пакет акций до 30 процентов. 0