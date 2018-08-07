ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричТрансферный дайджест. 31 июля — 6 августа
  • 13:34
    • Погба недоволен критикой со стороны Моуринью
  • 13:21
    • «Локомотив» проявляет интерес к форварду «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
  • 13:07
    • Гурбанбердиева и Мальцев выиграли золото ЧЕ в произвольной программе в миксте
  • 13:01
    • Еременко в ближайшее время приступит к тренировкам в «Спартаке»
  • 12:45
    • Джикия и Самедов не полетели на матч с ПАОКом
    Все новости спорта

    «Стандард» — «Аякс»: онлайн-трансляция начнется в 21:00

    Стандард — Аякс (07.08.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    В 21:00 в квалификационном матче Лиги чемпионов начнётся матч «Стандард» — «Аякс».

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!

    Последний матч между собой: «Стандард» — «Аякс» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Аякс»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Стандард» — «Аякс». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 31 июля — 6 августа
  • Вчера в 23:23
    •
  • Прогноз
  • «Астана» — «Динамо» Загреб
  • 1,63
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Астана» не проиграет в родных стенах
  • «Астана» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 1,63
    •
  • «Карабах» и БАТЭ голы оставят на потом
  • «Карабах» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 1,85
    •
  • Киевляне настроены серьезно
  • «Славия» Прага — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2,35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хосеп Гвардиола Футбол Новый «Сити»: новые трюки Гвардиолы, которые вы не заметилиИгровые и тактические мелочи, которые помогли добыть Суперкубок Вчера в 16:380
  • 11:13
    • Малкин вошел в топ-3 центрфорвардов в НХЛ
  • 08:44
    • «МЮ» согласовал переход защитника «Тоттенхэма»
  • 08:33
    • СМИ: «Зенит» уже сделал предложение «Дженоа» по Ласкальту
    «Локомотив» — «Спартак» Футбол РПЛ. Ничья в московском дерби, ЦСКА уступил «Ростову», «Уфа» разгромила «Анжи»Обзор матчей второго тура чемпионата России по футболу Вчера в 19:340
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Аякс» и киевское «Динамо» не подведут
  • 3,39
    •
  • 14:04
    • Потенциальный новичок ЦСКА перешел в «Леванте»
  • 13:57
    • Харт определился с новым клубом
  • 12:29
    • Российские синхронисты выиграли чемпионат Европы
    ЦСКА проиграл на своем поле Футбол Неузнаваемые «армейцы». ЦСКА грозит роль середнякаСМИ — о поражении «красно-синих» от «Ростова» в матче чемпионата России Вчера в 00:560
  • 11:20
    • Усманов согласился продать свою часть акций «Арсенала»
  • 09:57
    • Владелец «Арсенала» готов продать контрольный пакет акций
  • 09:42
    • Кака может вернуться в «Милан»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие