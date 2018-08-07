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    Семак заявил об отличном настроении в «Зените»

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как чувствует себя команда на старте нового сезона.

    Сергей Семак
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    «Каждый занимается своим делом. Тренерский, медицинский и административный штабы на сто процентов выполняют свою работу, так же, как и игроки выполняют все требования, которые мы им предлагаем. Стараемся не перегибать палку в отношении всех вопросов, в том числе бытового характера. Команда неплохо играет, а значит, и настроение отличное.

    Тренер всегда доступен для личного общения с футболистами. Может быть, кто-то стесняется, так что еще не со всеми успели как следует пообщаться. Но все ребята знают: практически в любое время дня или ночи они могут позвонить или подойти ко мне на базе. Конечно, я открыт — это часть моей работы, которую я должен выполнять.

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    • Штрафов никаких нет. Конечно, на тренировках звучит в основном русский язык. В тренерском штабе есть Максим Гайдовский, который помогает переводить информацию во время теоретических занятий и тренировочного процесса. Прежде всего для аргентинских футболистов. Другие игроки понимают английский, а Кристиан Нобоа — русский. Он тоже нам активно помогает.

    И Эрнани, и Нобоа, и Мак, и Анюков с Шатовым очень хорошо проявили себя на предсезонных сборах, поэтому я не сомневаюсь, что они нам помогут. Что касается усиления, считаю, что оно необходимо. По составу мы не сильнее и не слабее наших прямых конкурентов. У нас вполне боеспособный коллектив, который может бороться за победу в чемпионате. Но для того чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление. Свои мысли по этому поводу я донес руководству», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0

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