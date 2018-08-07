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    «Мальме» и «Види» сильнейшего не выявили в матче Лиги чемпионов

    Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Шведский «Мальме» на своем поле принимал венгерский «Види» в первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «Мальме» — «Види»
    «Мальме» — «Види»
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    Встреча, которая прошла на стадионе «Шведбанк» в городе Мальме завершилась со счетом 1:1 (0:0).

    На 62-й минуте матча полузащитник шведского клуба Андерс Кристиансен открыл счёт в матче. Через девять минут защитник гостей Лоик Него результат сравнял.

    Ответная встреча состоится 14 августа в Венгрии.

    Отметим, что победитель этой пары сыграет в раунде плей-офф с сильнейшим в противостоянии «Селтик» (Шотландия) — АЕК (Афины, Греция).

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
    «Мальмё» (Мальмё, Швеция) — «Види» (Секешфехервар, Венгрия)
    Голы: 1:0 — Кристиансен — 62, 1:1 — Него — 71
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