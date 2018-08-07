«Мальме» и «Види» сильнейшего не выявили в матче Лиги чемпионов

«Мальме» — «Види»
twitter.com/Malmo_FF
Встреча, которая прошла на стадионе «Шведбанк» в городе Мальме завершилась со счетом 1:1 (0:0).
На 62-й минуте матча полузащитник шведского клуба Андерс Кристиансен открыл счёт в матче. Через девять минут защитник гостей Лоик Него результат сравнял.
Ответная встреча состоится 14 августа в Венгрии.
Отметим, что победитель этой пары сыграет в раунде плей-офф с сильнейшим в противостоянии «Селтик» (Шотландия) — АЕК (Афины, Греция).
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
«Мальмё» (Мальмё, Швеция) — «Види» (Секешфехервар, Венгрия)
Голы: 1:0 — Кристиансен — 62, 1:1 — Него — 71