«Мальме» и «Види» сильнейшего не выявили в матче Лиги чемпионов

Шведскийна своем поле принимал венгерскийв первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла на стадионе «Шведбанк» в городе Мальме завершилась со счетом 1:1 (0:0).

На 62-й минуте матча полузащитник шведского клуба Андерс Кристиансен открыл счёт в матче. Через девять минут защитник гостей Лоик Него результат сравнял.

Ответная встреча состоится 14 августа в Венгрии.

Отметим, что победитель этой пары сыграет в раунде плей-офф с сильнейшим в противостоянии «Селтик» (Шотландия) — АЕК (Афины, Греция).