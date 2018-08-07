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    Эрнани не планирует уходить из «Зенита»

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    Полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал о желании остаться в петербургском клубе.

    Эрнани
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    Это заявление он сделал на фоне интереса со стороны некоторых бразильских клубов.

    «Я очень доволен интересом со стороны бразильских клубов. Это еще раз доказывает, что я на правильном пути. Но у меня подписан контракт с "Зенитом", и я сосредоточен на том, чтобы завоевывать трофеи в футболке этого клуба.

    "Зенит" — самый большой клуб России, без сомнений. Это один из величайших клубов Европы. Здесь очень хорошо организована структура работы. У нас невероятный стадион, благодаря которому мы можем побеждать в каждом матче, и страстные фанаты.

    Конечно, важно полностью адаптироваться. Начало выдалось трудным, требуется время, чтобы привыкнуть к стране, климату. Но сейчас я чувствую себя уверенно. Готов показывать свой лучший футбол», — приводит слова Эрнани UOL Esporte. 0

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