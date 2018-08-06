Виллиан не намерен уходить из «Челси»

Полузащитникзаявил, что не собирается менять клуб в летнее трансферное окно.

«Я хочу остаться в клубе, но есть вероятность, что меня продадут. Всегда сложно что-то предсказывать, но я не скрываю своего стремления остаться в Лондоне. Я думаю только о "Челси", а что будет завтра — не знаю.

Да, меня расстраивали ситуации при другом тренере, но я никогда не планировал менять команду», — цитирует Виллиана Goal.com.

В минувшем сезоне Виллиан провел в составе «Челси» 55 игр, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

По информации СМИ, в услугах 29-летнего игрока заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». 0