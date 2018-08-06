ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА проиграл на своем полеНеузнаваемые «армейцы». ЦСКА грозит роль середняка
  • 09:16
    • Кузнецова вернулась в топ-100 рейтинга WTA
  • 08:46
    • Кузнецова завоевала титул на турнире в Вашингтоне
  • 08:35
    • Рублев опередил Хачанова в рейтинге АТР
  • 23:27
    • «Ахмат» в большинстве победил «Енисей»
  • 22:53
    • «Локомотив» готов заплатить за Смолова 9 миллионов евро
    Все новости спорта

    Виллиан не намерен уходить из «Челси»

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Челси Календарь АПЛ
    Полузащитник «Челси» Виллиан заявил, что не собирается менять клуб в летнее трансферное окно.

    Виллиан
    Виллиан
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Я хочу остаться в клубе, но есть вероятность, что меня продадут. Всегда сложно что-то предсказывать, но я не скрываю своего стремления остаться в Лондоне. Я думаю только о "Челси", а что будет завтра — не знаю.

    Да, меня расстраивали ситуации при другом тренере, но я никогда не планировал менять команду», — цитирует Виллиана Goal.com.

    В минувшем сезоне Виллиан провел в составе «Челси» 55 игр, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

    По информации СМИ, в услугах 29-летнего игрока заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лампард ворвался в мир тренеров
  • 04/08/2018 в 17:56
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Лион»
  • 1,77
  • Завтра в 22:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Успеет ли «Уфа» восстановиться после Лиги Европы?
  • «Уфа» — «Анжи». Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • «Астана» не проиграет в родных стенах
  • «Астана» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 1,63
    •
  • «Карабах» и БАТЭ голы оставят на потом
  • «Карабах» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 1,85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гильерме сыграл надежно Футбол «Спартаку» не хватает реализации. Дерби с «Локо» завершилось без головНичья между «Спартаком» и «Локомотивом» — в нашем обзоре СМИ Вчера в 00:530
  • 10:06
    • Виллиан не намерен уходить из «Челси»
  • 09:45
    • Уциев: Важно было выиграть после поражения в Ростове
  • 09:31
    • Сарри: Впереди долгая работа с командой
    Олег Шатов принимает поздравления Футбол «Зениту» повезло. Ошибка Левашова позволила набрать три очкаСМИ — о непростой победе «сине-бело-голубых» над тульским «Арсеналом» 04/08/2018 в 23:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Титульный шанс Кузнецовой и Гвардиола vs Сарри
  • 5,44
    •
  • 09:00
    • Бузэрнеску — чемпионка турнира в Сан-Хосе
  • 08:17
    • Хонда будет выступать в чемпионате Австралии
  • 23:53
    • Шмелева выиграла индивидуальный спринт на треке на ЧЕ в Глазго
    Лампард начинает с волевой победы в «Дерби» Футбол Лампард ворвался в мир тренеровРеакция прессы на первую победу молодого менеджера 04/08/2018 в 17:560
  • 19:50
    • Ефимова победила на 100-метровке брассом на ЧЕ
  • 18:57
    • «Манчестер Сити» переиграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии
  • 18:25
    • «Оренбург» в гостях разгромил «Крылья Советов»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие